Marmaris'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Marmaris'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Marmaris\'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarla birlikte Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Öğrenciler barınağa köpek maması bağışlayarak, hayvanlara olan sevgilerini gösterdi.

04.10.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında çocuklarla birlikte Marmaris Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de çok sayıda öğrenciyle birlikte bakımevini ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde farklı okullardan, çeşitli yaş grupları halinde barınağa gelen öğrenciler, barınağa bağışlamak üzere köpek maması da getirdi. Bir grup öğrenci de hazırladıkları mesaj içerikli pankartlarla barınağa geldi. Bakımevi görevlilerinin eşlik ettiği çocuklara barınağın bölümleri tanıtıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Ünlü, öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Çocukların Bakımevi'ne ve hayvanlara olan ilgisi karşısında mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek ve onları korumak bizim en temel görevlerimizden biridir. Bizler bu anlayışla Belediyemizin tüm imkanlarını minik canlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için seferber ediyoruz. Çocuklarımızın da aynı bilinçle büyümesi bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika

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