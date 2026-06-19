Marmaris'te Elektrikli Araç Çatışması

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği buggy tipi elektrikli araçların trafikte artmasına tepki gösteren taksici esnafı, bu araçların artık yalnızca gezi amaçlı kullanılmadığını, bazı durumlarda ücret karşılığı yolcu taşındığını ileri sürdü.

Bir dönem Marmaris trafiğini kilitleyen ATV'lerin ardından bu kez caddelerde buggy tipi elektrikli araçlarda artış yaşandı. Sessiz çalışmaları ve çevreci özellikleriyle öne çıkan ve özellikle sahil şeridi, Uzunyalı, İçmeler ve Armutalan bölgelerinde her geçen gün daha fazla görülmeye başlayan araçlarla ilgili şikayetler de artmaya başladı.

Taksici esnafı, denetimsiz şekilde faaliyet gösterdiği öne sürülen bu araçların artık yalnızca gezi amaçlı kullanılmadığını, bazı durumlarda ücret karşılığı yolcu taşındığını ileri sürdü.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir taksici esnafı, "Bu araçların bazıları artık sadece gezinti amacıyla kullanılmıyor. Yaptığımız gözlemlerde ve gelen şikayetlerde taşıma faaliyetlerinde bulunduklarına yönelik ciddi iddialar bulunuyor. Eğer bir araç ücret karşılığında insan taşıyorsa bunun adı artık turistik gezi değil, taşımacılıktır. Bu da hem haksız rekabet hem de kayıt dışı kazanç anlamına gelir."

"TAKSİCİNİN KAZANCINA ORTAK OLUYORLAR"

Taksiciler, yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını belirterek elektrikli araçların faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini talep etti. Elektrikli araçların sayısındaki hızlı artışın kontrol altına alınmaması halinde önümüzdeki yıllarda çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağını savunan taksiciler, "Bugün taksicinin kazancına ortak oluyorlar. Denetim olmazsa yarın taksilerin yerini almaya başlayabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün ise özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı üç tekerlekli araçlarda zaman zaman kapasitenin çok üzerinde yolcu taşındığını söyledi. Bazı araçlarda üç, dört hatta sekiz kişinin birlikte seyahat ettiğinin görüldüğünü belirten Aygün, bunun hem kullanıcılar hem de yayalar açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.