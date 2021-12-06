Marmaris'te fırınlar denetlendi - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde eksik gramajlı ekmek sattığı ve fiyat tarifesi olmadığı belirlenen 2 işyerine cezai işlem uygulandı.

Son günlerde yapılan zamlarla gündemde olan ekmek fırınları denetlendi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarına giderek hijyen, gramaj, fiyat, onaylı fiyat tarifesi ve baca temizliği gibi konularda denetlemelerde bulundu.

Denetimlerde bir fırına eksik gramajlı ekmek sattığı gerekçesiyle, bir başka işyerine de fiyat tarifesi olmadığı için cezai işlem uygulandı. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Muhittin Ergin yaptığı açıklamada, ilçede yapılan denetimler kapsamında 6 fırının denetlendiğini belirtti. Halkın sağlığını önemsediklerini belirten Elgin, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. - MUĞLA