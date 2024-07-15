Marmaris'te gezi teknesinde çıkan yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te gezi teknesinde çıkan yangında 17 kişi yaralandı

Marmaris\'te gezi teknesinde çıkan yangında 17 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Keçi Adası açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın tahliyesinin tamamlandığı belirtildi.

15.07.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) Marmaris Keçi Adası açıklarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Olayda 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü yolcuların ve 6 kişilik mürettebatın tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Olay akşam saatlerinde Marmaris İçmeler Keçi Adası yakınlarında yaşandı. Eagles adlı gezi teknesinde yolcularını alıp açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ahşap teknenin büyük bölümünü hızla kaplarken yolcular denize atladı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden alınan yolcular karaya çıkarılırken, yaralılar Muğla ve Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 16: 25'te Marmaris Keçi Adası yakınlarında EAGLES gezinti teknesinde çıkan yangında, 96 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilmiştir. Olayda 14'ü hafif, 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralanmıştır. Tekne tamamen batmış olup, idari tahkikat başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Marmaris, Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te gezi teknesinde çıkan yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 00:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te gezi teknesinde çıkan yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement