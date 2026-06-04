Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda Marmaris’te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Haziran ayının ilk haftasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Marmaris Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, Marmaris Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, eğitim yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca açılan 277 kursta toplam 7 bin 133 vatandaş eğitim aldı. Yıl boyunca gerçekleştirilen kurslarda ortaya çıkan çalışmalar ise düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 30 farklı kursun yer aldığı sergide resim, giyim, epoksi sanatı, örgü, hasır örgü, takı tasarımı, işaret dili ve çeşitli el sanatları alanlarında hazırlanan çalışmalar sergilendi. Tamamı kursiyerler tarafından üretilen ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Özellikle el emeği giysiler, takılar, örgü çalışmaları, tablolar, dekoratif ürünler ve epoksi tasarımlar serginin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler, profesyonel atölyelerde üretilmiş ürünleri aratmazken ziyaretçilerden de tam not aldı.

Serginin açılışında halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler yöresel oyunlarını sergilerken, işaret dili kursiyerleri de öğrendiklerini uygulamalı olarak tanıttı. Yabancı dil kurslarının tanıtım stantları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kursiyerler aldıkları eğitimlerden memnun olduklarını belirterek yeni dönem kurslarına da katılmak istediklerini ifade etti.

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Kaçar, açılışta yaptığı konuşmada halk eğitimi faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, "Mutluyuz, gururluyuz. Kursiyerlerimiz bir yıl boyunca öğrendiklerini bugün burada sergiliyor. Özellikle kadınlarımızın hem hobi edinmeleri hem de el emeklerini kazanca dönüştürerek istihdama katkı sağlamaları bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Kurslarımız yaz okulu programlarımızla devam edecek. Vatandaşlarımız Halk Eğitimi Merkezi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kurslarla ilgili bilgi alabilirler. Marmaris'in üretken ve öğrenmeye meraklı insanlarını kurslarımıza bekliyoruz. Hiçbir şey için geç değil" diyerek hayat boyu öğrenmekten de öğretmekten de vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kursların tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Kaçar, önceliklerinin vatandaşların eğitim ve öğretim faaliyetlerine erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin önemini gözler önüne seren sergi, 5 Haziran Cuma günü de 10.30 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - MUĞLA