Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımları Tartışması Sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımları Tartışması Sürüyor

15.07.2026 15:28  Güncelleme: 16:41
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Marmaris'te Özel Çevre Koruma bölgesindeki kaçak yapı yıkımları tartışma yarattı. AK Parti Milletvekili Kadem Mete yıkımların ertelenebileceğini savunurken, Belediye Başkanı Acar Ünlü resmi durdurma yazısı olmadan yıkımların durdurulamayacağını söyledi.



(MARMARİS) -

Marmaris'te kaçak yapı yıkımlarıyla ilgili tartışma sürüyor. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) kapsamındaki 8 mahallede imar planı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirterek, bu süreçte yıkımların ertelenebileceğini savundu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise yıkım kararlarının İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiğini, resmi bir durdurma yazısı olmadan yıkımları durdurmalarının hukuken mümkün olmadığını söyledi.

Orhaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan kaçak yapı yıkımlarından bir gün önce açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, ÖÇK kapsamındaki 8 mahallede imar planı çalışmalarının yıl sonuna kadar netleşeceğini belirterek, bu süreçte yıkımların sürdürülmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Mete, belediyelerin inisiyatif kullanabileceğini savunarak, "Şu anda yıkım yapmanın hiçbir mantığı yok" dedi ve deprem dayanıklılık raporu alan yapıların ileride ruhsatlandırılabileceğini kaydetti.

"YIKIMLAR KEYFİ DURDURULAMAZ"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise belediyenin yıkımları keyfi durdurma yetkisinin bulunmadığını belirtti. Ünlü, yıkım emirlerinin İçişleri Bakanlığı imzasıyla gönderildiğini ve bu kararların uygulanmaması halinde belediye yönetiminin hem görevden alınma hem de ağır cezada yargılanma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ünlü, "Madem belediyenin inisiyatif kullanabileceği söyleniyor, o zaman Sayın Kadem Mete bakanlıktan resmi durdurma yazısı göndersin. O yazı geldiği an yıkımları durdururuz. Ama böyle bir yetkimiz yok" dedi.

Kamuoyunda belediyenin yıkımları durdurabilecekmiş gibi bir algı oluşturulduğunu öne süren Ünlü, bunun vatandaşların beklentilerini artırdığını ifade etti.

Ünlü, "Bize gelen resmi emirleri uygulamazsak bunun hukuki sorumluluğunu biz üstleniyoruz. Bakanlığın kullanmadığı bir yetkiyi belediye başkanı nasıl kullansın?" diye konuştu.

"KARAR BAKANLIK TARAFINDAN ALINMIŞTIR"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kamu kurumlarının siyasi açıklamalarla değil, yürürlükteki mevzuat ve bağlayıcı idari kararlarla hareket ettiğini belirterek, Marmaris Belediyesi'nin yıkım kararlarını keyfi şekilde durdurmasının hukuken mümkün olmadığını savundu.

Özcan, "Yıkım sürecinin kararı bakanlık tarafından alınmıştır. Şimdi bu sorumluluk hiç yokmuş gibi belediyeyi hedef göstermek, kamu hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Kaçak Yapı Yıkımları Tartışması Sürüyor - Son Dakika

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