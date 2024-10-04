Marmaris\'te Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Tayfun Yılmaz, daire başkanları ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu bir koordinasyon toplantısı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Tayfun Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Marmaris Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı bir koordinasyon toplantısı da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'e yapılacak yatırımlar ve projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda otogar yenilenmesi ve diğer konular ele alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Büyükşehir Belediyemizle eş güdümlü ve uyum içinde çalışıyor, çözüm ve insan odaklı belediyecilik yapıyoruz. İşbirliği ve koordinasyonla ilçemizin eksiklerini giderecek, yatırımlar getirecek ve hep birlikte özveriyle çalışarak Marmaris'in hizmet çıtasını yükselteceğiz. Nazik ziyaretleri için Tayfun Yılmaz ve ekibine teşekkür eder, yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim" diye konuştu. - MUĞLA