Marmaris'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı

Marmaris\'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir şirket tarafından yapılması planlanan mermer ocağı işletmesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, proje sahasının orman alanında bulunması ve yerleşim yerlerine yakın olması gerekçesiyle sonlandırıldı.

24.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir şirket tarafından yapılması planlanan mermer ocağı işletmesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, proje sahasının orman alanında bulunması ve yerleşim yerlerine yakın olması gerekçesiyle sonlandırıldı.

Marmaris'e bağlı Beldibi Mahallesi Kırbaşı Tepesi mevkisinde orman arazisi vasfında bulunan alanda, Datça Agrega Beton Turizm Ticaret ve Sanayi İnşaat Hafriyat Mermer İşletmesi Anonim şirketi tarafından yapılması planlanan '202200545 Ruhsat Numaralı II-B Grubu Mermer Ocağı' işletmesi için 19 Şubat'ta ÇED süreci başlatılmıştı. Marmaris Milli Parkı'na 573 metre mesafede yapılması planlanan işletmeye bölge sakinlerinden ve kamuoyundan tepkiler gelmişti. AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı da proje ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Valimizi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerini aradım. Böyle bir ÇED'in verilmeyeceği sözünü aldım" ifadelerini kullanmıştı.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

Projeye gelen tepkilerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, maden ocağı sahasının orman alanında kalması, yerleşim yerlerine yakın olması, alanda arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapılması, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ne 7500 metre mesafede bulunması gerekçeleri ile 23 Şubat'ta ÇED sürecini sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, Marmaris, Muğla, Çevre, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement