Marmaris\'te mermer ocağı projesi ÇED süreci sonlandırıldı

Yerel

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir şirket tarafından yapılması planlanan mermer ocağı işletmesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, proje sahasının orman alanında bulunması ve yerleşim yerlerine yakın olması gerekçesiyle sonlandırıldı.

Marmaris'e bağlı Beldibi Mahallesi Kırbaşı Tepesi mevkisinde orman arazisi vasfında bulunan alanda, Datça Agrega Beton Turizm Ticaret ve Sanayi İnşaat Hafriyat Mermer İşletmesi Anonim şirketi tarafından yapılması planlanan '202200545 Ruhsat Numaralı II-B Grubu Mermer Ocağı' işletmesi için 19 Şubat'ta ÇED süreci başlatılmıştı. Marmaris Milli Parkı'na 573 metre mesafede yapılması planlanan işletmeye bölge sakinlerinden ve kamuoyundan tepkiler gelmişti. AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı da proje ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Valimizi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerini aradım. Böyle bir ÇED'in verilmeyeceği sözünü aldım" ifadelerini kullanmıştı.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

Projeye gelen tepkilerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, maden ocağı sahasının orman alanında kalması, yerleşim yerlerine yakın olması, alanda arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapılması, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'ne 7500 metre mesafede bulunması gerekçeleri ile 23 Şubat'ta ÇED sürecini sonlandırdı.