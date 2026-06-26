Orman Şehitleri Hasdemir ve Akdemir beşinci yılda anıldı - Son Dakika
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Orman Şehitleri Hasdemir ve Akdemir beşinci yılda anıldı

Orman Şehitleri Hasdemir ve Akdemir beşinci yılda anıldı
26.06.2026 15:10
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2021 yılının Haziran ayında meydana gelen Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesi yangınında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir şehadetinin beşinci yıldönümünde dualarla anıldı.

2021 yılının Haziran ayında meydana gelen Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesi yangınında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir şehadetinin beşinci yıldönümünde dualarla anıldı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021 yılındaki orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalarak şehit olan Görkem Hasdemir ve Temmuz ayında büyük orman yangınlarında alevlerin içinde kalarak hayatını kaybeden orman gönüllüsü Şahin Akdemir için Marmaris Şehir Mezarlığı önünde lokma hayrı yapılarak dua edildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayır lokmasına Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Görkem Hasdemir'in teyzesi ve kız kardeşleri, orman işletme şefleri, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katılım sağlayarak rahmet dileklerinde bulundu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan lokma hayrında '2021 yılında orman yangınlarında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir ile tüm orman şehitleri adına ' pankartı ile orman işçisi Görkem Hasdemir'in fotoğrafına da yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman Şehitleri Hasdemir ve Akdemir beşinci yılda anıldı - Son Dakika

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