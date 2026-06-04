Marmaris'te Belediye Plajda Ücretsiz Şezlong Dönemini Başlattı

(MARMARİS) - Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te yıllardır tartışma konusu olan sahil kullanımıyla ilgili dikkat çekici bir adım atıldı. Otellerin ve özel işletmelerin yoğun olarak kullandığı Uzunyalı Sahili'nde Marmaris Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Plajı, ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasıyla büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 1.300 metrekarelik alanda kurulan Halk Plajı Kafe, sadece uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla değil, hiçbir ücret talep edilmeyen şezlong ve şemsiyeleriyle de ilçede bir ilke imza attı. Vatandaşların denize girebilmek için çoğu zaman işletmelere ücret ödemek veya belirli bir harcama yapmak zorunda kaldığı Marmaris'te, bu uygulama kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de kıyılar anayasal olarak herkesin ortak kullanımına açık olmasına rağmen, turizm bölgelerinde birçok sahilde şezlong ve şemsiye kullanımı için ücret talep ediliyor. Marmaris'te özellikle yaz sezonunda bazı plajlarda iki kişilik şezlong ve şemsiye bedellerinin günlük 1.000 ila 3.000 lira arasında değiştiği biliniyor.

Bu nedenle ücretsiz halk plajı uygulaması, özellikle dar gelirli aileler ve yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

ŞEZLONG BEDAVA, HARCAMA ZORUNLULUĞU YOK

Halk Plajı içerisinde yer alan Halk Kafe'de de vatandaşlara herhangi bir yeme-içme zorunluluğu getirilmiyor. Dileyen vatandaş ücretsiz şezlong ve şemsiyeden faydalanırken, isteyenler uygun fiyatlı kafeden hizmet alabiliyor.

Plajda ayrıca plaj voleybolu alanı ve yaklaşık 400 metrekarelik sosyal kullanım bölümü de bulunuyor.

BELEDİYE: HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ

Belediye yetkilileri, projenin temel amacının vatandaşların sahillerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak olduğunu belirterek, farklı mahallelerde yeni Halk Kafe projelerinin de planlandığını açıkladı.

Yetkililer, "Halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, vatandaşlarımızın doğrudan faydalanacağı sosyal alanları artırmaya devam ediyoruz. Halk Plajı hem önemli bir ihtiyacı karşılıyor hem de Marmaris'e yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

TATİLCİLERDEN TAM NOT

Halk Plajı'nın hizmete girmesiyle birlikte hem Marmarisliler hem de ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler plaja akın etti.

Plajı kullanan vatandaşlar, "Yıllardır denize girmek için şezlong parası ödüyorduk. Sahiller herkesin olmasına rağmen çoğu yerde ücret vermeden oturmak bile mümkün olmuyordu. İlk kez ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti görüyoruz. Bu uygulama gerçekten takdiri hak ediyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.