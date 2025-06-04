Marmaris'teki Deprem Sonrası Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

(MUĞLA)- Marmaris'teki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ciddi bir hasar yaşanmadığını belirterek, "Binalarımız, özellikle de konaklama tesislerimiz bu sınavdan genel olarak olumlu bir tabloyla çıktı" dedi.

Marmaris'teki depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hasar tespit çalışmaları, sahadaki ilk müdahale süreci ve önümüzdeki dönemde alınması gereken tedbirler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Belediye Meclisi Haziran Ayı oturumunda da deprem konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Acar Ünlü, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin ardından 232'den fazla zabıta, polis, jandarma ve sağlık personelinin sahada görev yaptığını belirten Ünlü, "Tüm kurumlarımız hızlıca koordine oldu. Sadece bir binada hafif çaplı bir hasar tespiti yapıldı. Yaklaşık 40 vatandaşımız hastanelere başvurdu; tedavileri sürüyor. Genel tabloya baktığımızda, büyük bir olumsuzlukla karşılaşmamış olmak bizler için sevindirici" diye konuştu.

Marmaris konuklarını bekliyor

Bilim insanlarının açıklamalarından ve tarihsel verilerden yola çıkıldığında bölgenin yüksek deprem riski taşıyan alanlar arasında yer almadığına dikkati çeken Başkan Ünlü, "Elbette her doğal afetin ciddiyetle ele alınması gerektiğinin farkındayız. Ama şu anki veriler, Marmaris'te hem yerel halkın hem de misafirlerimizin kendilerini güvende hissedebileceği bir ortamın sürdüğünü gösteriyor. Bayram ve yaz tatili için plan yapan herkesi Marmaris'e bekliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha yineliyor, yaklaşan bayramın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.