Marmaris\'teki Süperyat Çekim Merkezi

(MUĞLA) - Marmaris'e bağlı Hisarönü Körfezi, bu yaz da dünyanın en zengin isimlerinin uğrak noktası oldu. Emel Sayın ve Çökertme koylarında aynı günlerde demirleyen iki süperyatın toplam değerinin 650 milyon doları aştığı belirtildi. Rus milyarder Alexander Nesis ile Çinli iş insanı Richard Liu'nun tercih ettiği Hisarönü Körfezi, uluslararası süperyat turizminin öne çıkan destinasyonları arasında yer almayı sürdürdü.

İlk olarak Rus milyarder Alexander Nesis'e ait 81,8 metrelik RoMEA dikkati çekti. Alman tersanesi Abeking & Rasmussen tarafından inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen süperyatın iç ve dış tasarımı Terence Disdale imzası taşıyor. Doğal malzemeler ve el işçiliğiyle öne çıkan yatta spa merkezi, Fin saunası, buhar odası, masaj salonu, açık hava sineması, jakuzi ve geniş güneşlenme alanları bulunuyor. Altı kamarasında 12 misafir ağırlayabilen yat, 25 kişilik mürettebatla hizmet veriyor.

Hisarönü Körfezi'nde dikkat çeken bir diğer yat ise 134,2 metrelik MY Deep Blue oldu. Alman yat üreticisi Lürssen Yachts tarafından inşa edilen ve yaklaşık 450 milyon dolar değer biçilen süperyat, dünyanın en yeni mega yatları arasında gösteriliyor.

Çin'in e-ticaret devi JD.com'un kurucusu milyarder Richard Liu'ya (Liu Qiangdong) ait olduğu belirtilen MY Deep Blue; helikopter pisti, çift yüzme havuzu ve ultra lüks yaşam alanlarıyla adeta deniz üzerinde yüzen bir saray görünümü sunuyor.

Son yıllarda Jeff Bezos'tan Bernard Arnault'a, Körfez ülkelerinin kraliyet ailelerinden dünyanın önde gelen sanayicilerine kadar birçok milyarderin rotasına giren Marmaris, özellikle Hisarönü Körfezi'nin korunaklı yapısı, turkuaz koyları ve doğal güzellikleri sayesinde süperyat turizminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.