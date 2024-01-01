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Marmarisliler yeni yıla coşku ile girdi - Son Dakika
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Marmarisliler yeni yıla coşku ile girdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Tüm ilçe genelinde alınan had safhada güvenlik önlemleri ile vatandaşlar mekanlarda ve yat limanında yeni yıl coşkusunu huzur içinde yaşadı.

Marmarisliler yeni yıla coşku ile girdi
01.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:32
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Marmarisliler yeni yıla coşku ile girdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Tüm ilçe genelinde alınan had safhada güvenlik önlemleri ile vatandaşlar mekanlarda ve yat limanında yeni yıl coşkusunu huzur içinde yaşadı.

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlandı. Marmaris'te sokaklar ve eğlence mekanları, yılbaşı gecesi renkli ve coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Barlar sokağı ve Yat Limanı'ndaki mekanları dolduran vatandaşlar düzenlenen özel etkinliklerle, müzik ve dans eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk bölgelerinde yoğunluğun had safhada olduğu yılbaşı gecesinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağladı. Ekipler, şehir genelinde gerçekleştirdikleri devriyeler ile olumsuz durumlara karşı hazır bekledi. İlçe sakinleri, alınan güvenlik tedbirleri sayesinde yılbaşı coşkusunu tam anlamıyla yaşadıklarını ifade ederek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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