Martı Yavrusu Beyaz Eşya Dükkanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Martı Yavrusu Beyaz Eşya Dükkanında

Martı Yavrusu Beyaz Eşya Dükkanında
23.06.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir beyaz eşya tamircisinde martı yavrusu çalışanlara zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir beyaz eşya tamircisine giren martı yavrusu, iş yeri çalışanlarına zor anlar yaşattı. Dükkanda yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından martı yavrusu zarar görmeden dışarı çıkarıldı.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya tamir servisinde meydana geldi. İş yerinin kapısından içeri giren martı yavrusu, dükkan içerisinde uçmaya başlayınca çalışanlar şaşkınlık yaşadı. Rafların ve beyaz eşyaların arasına girerek kaçmaya çalışan yavru martı, iş yerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Martı yavrusunu zarar vermeden dışarı çıkarmak için seferber olan çalışanlar, yaklaşık 20 dakika süren uğraşın ardından yavru kuşu kontrol altına alarak dükkandan çıkarmayı başardı. Yaşanan ilginç olayı anlatan iş yeri çalışanı Engin Karadeniz, "Bir anda içeri giren martı yavrusu hepimizi şaşırttı. Dükkanın içinde sürekli farklı yerlere kaçıyordu. Ona zarar vermeden dışarı çıkarmak için yaklaşık 20 dakika uğraştık. Sonunda güvenli bir şekilde yakalayarak dükkandan çıkardık ve doğal ortamına bıraktık" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyaz Eşya, Hayvanlar, Zonguldak, 3. Sayfa, Olaylar, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Martı Yavrusu Beyaz Eşya Dükkanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:33:38. #7.12#
SON DAKİKA: Martı Yavrusu Beyaz Eşya Dükkanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.