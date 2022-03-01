MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
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MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor

01.03.2022 15:37
MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 252 mahallenin alt ve üstyapısını yeniledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 252 mahallenin alt ve üstyapısını yeniledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana gerek ilçe merkezlerinin gerekse de kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 252 mahalle MASKİ tarafından sağlıklı altyapıya kavuşturuldu. Ekonomik faktörler nedeniyle artan maliyetler ve pandemi sürecinin getirdiği zorluklara rağmen alt ve üstyapı yatırımları hız kesmedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre'nin Karaveliler Mahallesini ziyaret etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Karaveliler Muhtarı Osman Akakan, Sakallı Muhtarı Adil Keskin, Uzunlar Muhtarı Cemil Teke, Koruköy Muhtarı Arif Varol'a altyapı çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

101 Mahalle Projesi ile Çamlıca, Gülbahçe, Örselli, Karaahmetli ve Karayağcıhacılar'ın altyapı dönüşümü MASKİ ile tamamlandı. 2021 yılında yapılan ihale kapsamında Karakoca Mahallesinde de altyapı çalışmaları bitti, üstyapı işinde ise sona yaklaşıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Seyitli, Otmanlar, Türkmen ve Koruköy Mahalleleri için de ihaleye çıktı. Seyitli Mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışması ile projeye başlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, mahalle kahvesinde yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere Koruköy Mahallesinde ihaleyi yaptık. Bunun haricinde adına geçmiş dönemde 101 Mahalle Projesi dediğimiz, 154 Mahalle Projesi dediğimiz projelerimiz vardı. 101 Mahalle Projemizi bitirmiştik. 154 Mahalle Projemizin ise bir kısmını tamamlamıştık. Geri kalan kısmını da peyderpey ihaleye çıkmaya başladık. Bizim amacımız 154 Mahalle Projemizi tamamlamak. Global olarak yaşanan pandemi durumu ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik konjonktür kanalizasyon ve içme suyu hattıyla parkesiyle bir mahallenin yatırım maliyetini ciddi oranda artırdı. Karaveliler, Sakallı, Uzunlar Mahallelerimizin projeleri hazır. Sizlerin de alt ve üstyapı çalışmalarının yapılması planlanıyor. Yetiştirmek istiyoruz ama maliyetler çok arttı. İnşallah bu hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karaveliler, Yunusemre, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika


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