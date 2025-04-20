MASKİ ve Köprübaşı Belediyesi Projeleri İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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MASKİ ve Köprübaşı Belediyesi Projeleri İçin Bir Araya Geldi

MASKİ ve Köprübaşı Belediyesi Projeleri İçin Bir Araya Geldi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenleyerek ilçede yapılacak projeleri görüştüler.

20.04.2025 13:13  Güncelleme: 13:14
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Görüşmede, ilçede yapılması planlanan projeler üzerine görüşüldü.

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Gülpınar Mahalle Muhtarı Muhammet Gümüş, Kıranşeyh Mahalle Muhtarı Turgay Ayaz ile Yumuklar Mahalle Muhtarı Erdal Kama da yer aldı. MASKİ'de gerçekleştirilen görüşmede, Köprübaşı ilçesinde yapılacak çalışmalar ve planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde ilçemizin hak ettiği hizmetlere ulaşması noktasında bugüne kadar önemli adımlar attık. İkinci yılımızda da Köprübaşı'na değer katacak, altyapı ve su sorunlarını bitirecek hizmetler için MASKİ Genel Müdürümüz Talat Postacı ile bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulunduk, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi aldık. Muhtarlarımız da taleplerini Genel Müdürümüz Talat Postacı'ya iletti. İş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise "Başkanımız Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesi ile birlikte kentimizi alt ve üstyapısıyla dirençli bir hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İlçe, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmadan, ihtiyaç sırasına göre yatırımlarımıza ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımız Fatih Taşlı ile Gülpınar, Kıranşeyh ve Yumuklar mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Talepleri dinledik, projelerimizi anlattık. Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MASKİ ve Köprübaşı Belediyesi Projeleri İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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