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MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor - Son Dakika

MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor

10.01.2022 16:05
MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, "Yalnız Değilsiniz" sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar 25 bin 758 aboneye ulaştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, "Yalnız Değilsiniz" sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar 25 bin 758 aboneye ulaştı. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da, bu projeden faydalanan 71 yaşındaki Huriye Böcüne'yi evinde ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz" projesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda sadece 2021 yılında geride kalan süreçte 25 bin 758 aboneye ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapıldı. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da Şehzadeler ilçesine bağlı Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Huriye Böcüne'yi evinde ziyaret etti, su yükleme işlemini gerçekleştirdi. Huriye Böcüne'ye her zaman yanlarında olduklarını belirten Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Çalışmadan çok memnun olduğunu belirten Huriye Böcüne, memnuniyetini ifade ederek, "Abone İşleri çalışanlarından çok memnunum. 'Yalnız Değilsiniz' ekibinden bir şey istediğimde hemen yapıyorlar. Her gün beni kontrol ediyorlar. Bu çalışma ile hizmet ayağımıza geliyor. Allah Cengiz başkandan razı olsun, çok güzel bir hizmet alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. 185 Çözüm Merkezi'ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

"7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız"

Vatandaşlardan gelen her talebe hızlı bir şekilde dönüş yaptıklarını belirten Daire Başkanı Talip Akbaş, "25 bin 758 aboneye 'Yalnız Değilsiniz' projesiyle hizmet veriyoruz. Yaşlı, engelli veya buraya gelmekte sıkıntı çekecek vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak adına bu projemizi başlatmıştık. Abonelerimizi ya evlerinden alıp kurumumuza getiriyoruz ya da evlerinde işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek adına, onları yormamak adına, hemşerilerimizi sıkıntıya düşürmemek adına yapılmış bir çalışma. Her geçen gün daha da çok abonemize ulaşıyoruz. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - MANİSA

MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor
MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Engelli, Şehit, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MASKİ, 'Yalnız Değilsiniz' projesi ile kalplere dokunuyor - Son Dakika
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