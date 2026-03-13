MASSAD\'tan Vali Hatipoğlu\'na Ziyaret

13.03.2026 20:01
MASSAD Başkanı Bozcan, Vali Hatipoğlu'na projelerini anlattı, bölge kalkınması için destek istedi.

Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Başkanı Sebahattin Bozcan ve dernek yönetimi, Vali Numan Hatipoğlu'na projelerini anlattı.

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve dernek yönetimi, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hazar Gölü kıyısında ulusal düzeyde bir kongre kompleksinin yapılması, Hazar Gölü'nün arındırılması ve temizlenmesine yönelik çalışmalar ile derneğin bölgeye ilişkin hazırladığı projeler ele alındı. Görüşmede ayrıca Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice ilçelerinin kalkınmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Vali Hatipoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projelere açık olduklarını ifade etti.

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ise görüşmede derneğin bölge ilçelerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini belirterek, projelerin hayata geçirilmesi noktasında destek talebinde bulunduklarını dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

