Matbaacılar başkanlarını seçti - Son Dakika

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerinde bayrak değişimi yaşandı. 114 oy alan Mehmet Akif Erol, odanın yeni başkanı oldu.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerine mevcut Başkan İsmail Akar ile Erhan Öztürk ve Mehmet Akif Erol başkan adayı olarak katıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından 114 oy alan Mehmet Akif Erol Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu. Başkanık seçimi süresince eşinin ve meslektaşlarının kendisine desteklerini hiç eksik

etmediğini söyleyen Erol, "Sektörün içinden gelen biri olarak matbaa ve kırtasiyeci esnafımızın sürekli yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Adaylığım süresince bana destek olan aileme ve esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bundan sonra da tüm esnaf arkadaşlarımızla omuz omuza vererek daha güçlü yarınları inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Erol, tebrikleri kabul etti. - BURSA