Mazıdağı'nda Site Sakinleri Altyapı ve Doğalgaz Sorunlarına Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Mazıdağı'nda Site Sakinleri Altyapı ve Doğalgaz Sorunlarına Çözüm Bekliyor

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 45 daireli bir sitede yaşayan sakinler, altyapı eksiklikleri, su, doğalgaz ve koku sorunları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yetkililerden acil çözüm talep ettiler.

09.01.2025 13:57  Güncelleme: 14:01
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Site sakinleri altyapı ve doğalgaz sorunlarına çözüm bekliyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 bloktan oluşan 45 daireli sitede altyapı, su, doğalgaz ve koku gibi sorunlar yaşadıklarını belirten site sakinleri, yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.

Poyraz Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan 45 daireli sitenin yöneticisi Cahit Öztemel, site sakinlerinin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sitemizin altyapısı ve suyu yok. Ne suyumuz var ne de düzgün bir altyapı. Kaymakamlık, belediye olmak üzere her yere başvurduk ancak kimse ilgilenmedi. Sitemiz 3 blok ve 45 daireden oluşuyor. Ancak ne doğalgazımız var, ne altyapımız ne de içme suyumuz. Çocuklarımız ve biz, kokular nedeniyle evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Altyapı eksiklikleri yüzünden hem kötü koku hem de haşere problemi yaşıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı tehdit altında. Engelli çocuklarımız, bebeklerimiz ve yaşlılarımız var. Ayrıca doğalgazımız olmadığı için elektrik sobasıyla ısınmaya çalışıyoruz, ancak yüksek faturalar nedeniyle bu da büyük bir zorluk oluşturuyor. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Site sakini İzzet Erdem de, yetkililerden acil müdahale beklediklerini söyledi. Erdem, "Çocuklar için bile olsa bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Yazın kötü kokular nedeniyle pencerelerimizi bile açamıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu sorunlar giderilene kadar yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Site sakinleri, acil çözüm bulunması ve yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi talebinde bulunarak yetkililere seslendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mazıdağı'nda Site Sakinleri Altyapı ve Doğalgaz Sorunlarına Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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