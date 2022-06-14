Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de - Son Dakika
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Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de

14.06.2022 12:13
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de

Alanya'nın Polonya'daki kardeş şehri olan Wodzislaw Slaski'nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya heyeti de katıldı.

Alanya'nın Polonya'daki kardeş şehri olan Wodzislaw Slaski'nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya heyeti de katıldı. Alanya Belediye Meclis Üyeleri, kutlamalarda Alanya'yı temsil ederken, iki şehrin ilişkilerinin geliştirilmesi için de önemli görüşmeler yapıldı.

10-12 Haziran tarihlerinde Alanya'nın Polonya'daki kardeş şehri Wodzislaw Slaski'nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyeleri Emine Çalış, Paulina Müftüoğlu, Serkan Salvur, Alper Kan ve Dış İlişkiler-Turizm Sorumlusu Özge Kıldırgıcı katıldı. Kutlamalara katılan Alanya heyetini, Wodzislaw Slaski Belediye Başkanı Mieczyslaw Kieca özel olarak ağırladı. Program çerçevesinde kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde Belediye Meclisinde buluşmalar düzenlendi ve iki şehir arasındaki ticaret ve turizm ağı gibi konular masaya yatırıldı. Alanya heyeti kutlamalarda diğer ülkelerdeki kardeş şehir heyetleri ile buluşarak çeşitli proje planları yaptılar. Kutlamalar bünyesinde düzenlenen programlarda ise Polonya'nın tarihteki yeri üzerine kültür turları, Railway Station, Dietrichstein Palace, Gothic Tower gibi çeşitli tarihi mekanlara da geziler düzenlendi. - ANTALYA

Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de
Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Polonya, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meclis üyeleri kardeş şehir Wodzislaw Slaski'de - Son Dakika

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