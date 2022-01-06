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Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor - Son Dakika

Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

06.01.2022 15:13
Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

Melikgazi Belediye Meclisi Melikgazi'de vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediye Meclisi Melikgazi'de vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor. 2021 yılında alınan 256 kararın 228'i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 90'ın üzerinde bir birliktelik sağlandı.

Melikgazi'de alınan kararların uyum ve işbirliği içinde alındığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi 256 meclis kararı ve 3223 encümen kararını alarak gerçekleştirdi. Melikgazi'mize değer katan çalışmalarımızı ve projelerimizi Meclis üyelerimiz ile uyum içinde görüşerek karara bağladık. Bilgi ve tecrübe ile, koordineli, uyumlu ve işbirliği içinde çalışarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Melikgazi'mize en iyi hizmetleri sunmanın gayreti ile yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetin en iyisini hak eden Melikgazili hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyduğumuz ilçemize daha iyi hizmet etmek için kararlar alıyoruz. Bu kararların herkesin ortak fikri, düşüncesi ile oy birliği ile alınması bizler için çok önemli. Bu planlamalarımızda ve projelerimizde Meclis kararları ile Encümen kararların büyük katkısı vardır. Özellikle meclis kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlarımızdır. 2022 yılında da yine hizmetlerle dolu bir yıl için biz hazırız. Daha güzel bir Melikgazi için ilk günkü heyecanla durmadan çalışmak var, durmak yok. Tüm Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarımıza çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor
Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor
Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meclis ve encümen uyum içinde Melikgazi için çalışıyor - Son Dakika


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