Üye Girişi
Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi - Son Dakika

Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi

02.02.2022 15:26
Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi

Başiskele Belediyesi'nin şubat ayı 2. meclis toplantısında MHP meclis üyeleri tarafından, ilçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında önerge sunuldu.

Başiskele Belediyesi'nin şubat ayı 2. meclis toplantısında MHP meclis üyeleri tarafından, ilçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında önerge sunuldu. Gündem maddeleri arasında yer alan önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi meclis salonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün başkanlığında toplanan meclis, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi'nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi. Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başiskele Belediyesi MHP meclis üyeleri Metin Demir ve Metin Kırcı tarafından hazırlanan önerge okundu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında verilen önergenin gündem maddeleri arasına alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi 2. olağan meclis toplantısında 8 madde görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

MHP meclis üyeleri tarafından sunulan önergenin gündem maddeleri arasına oy birliğiyle girmesinin ardından 8. madde olarak oylamaya sunuldu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkındaki yazının, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi. - KOCAELİ

Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi
Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:23 Terör örgütünde 80'e yakın hedef ve sözde yöneticilerin toplantı yaptığı bina yerle bir edildi
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2,5 markette nasıl 28 lira olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mecliste Türkçe isim ve karakter uygulaması önergesi kabul edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement