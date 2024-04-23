Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Kemik İliği Nakli Olan Çocuklara Palyaço Etkinliği - Son Dakika
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Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Kemik İliği Nakli Olan Çocuklara Palyaço Etkinliği

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'nden Kemik İliği Nakli Olan Çocuklara Palyaço Etkinliği

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kemik iliği nakli olan çocuklar için palyaço etkinliği düzenledi. Çocuklar, palyaço ile moral buldu. Prof. Dr. Vedat Uygun, tedavide moralin önemine dikkat çekerek, nakil olan ve olacak çocuklar için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi, palyaço ile fotoğraf çektirdi.

23.04.2024 11:24
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Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kemik iliği nakline hazırlanan ve nakil olmuş çocuklar için palyaço etkinliği düzenledi. Çocuklar palyaço ile moral buldu. Prof. Dr. Vedat Uygun, "Bu tedavide de moral çok önemli. Bizde bu sebeple nakile hazırlanan ve nakil olmuş çocuklarımız için bir palyaço etkinliği düzenledik" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Servisinde yatan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Palyaço Moral Etkinliği düzenlendi. Türk Bayrakları ve rengarenk süslerle donatılan serviste yatan çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi. Palyaço, çocukların odalarını tek tek ziyaret ederek onlara balondan çiçek ve çeşit çeşit hayvanlar yaptı. Gerçekleşen 23 Nisan etkinliği ile moral bulan aileler ve çocuklar, palyaço ile fotoğraf çektirdi.

"Moral çok önemli"

Tedavide moralin çok önemli olduğunu belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedat Uygun, "Kemik iliği nakli tedavisi çocuklarımız için çok önemli bir süreç. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Bu tedavide de moral çok önemli. Biz de bu sebeple nakile hazırlanan ve nakil olmuş çocuklarımız için bir palyaço etkinliği düzenledik. Hem ailelerimize hem de çocuklarımıza moral oldu" diye konuştu.

"Onlar mutlu olunca biz daha da mutlu oluyoruz"

Çocukların, gerçekleşen palyaço etkinliği ile mutlu olduklarını belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Sorumlu Hemşiresi Kübra Aslı Gül, "23 Nisan vesilesiyle servisimizde yatan kemik iliği nakli olacak ve olmuş olan hastalarımıza güzel bir sürpriz ve hoş bir anı oldu. Çocuklarımızın böyle özel günlerde burada olmaları onları biraz daha fazla üzüyor. Bu gibi etkinlikler onların yüzünün gülmesine ve mutlu olmalarına sebep oluyor. Onlar mutlu olunca biz daha da mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Kemik İliği Nakli Olan Çocuklara Palyaço Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Kemik İliği Nakli Olan Çocuklara Palyaço Etkinliği - Son Dakika
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