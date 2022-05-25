Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı

25.05.2022 16:41
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu kapalı spor salonunda düzenlenen bilim fuarının açılış törenine ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuar alanındaki stantları tek tek gezerek ziyaret eden Kaymakam Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, fuarın hazırlanmasına emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı
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Miniklere yangın eğitimi Miniklere yangın eğitimi
Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Adem Öztürk, Bilim Fuarı, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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