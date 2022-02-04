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Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye 200 adet patik ördü - Son Dakika

Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye 200 adet patik ördü

04.02.2022 15:07
Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye 200 adet patik ördü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Saime Özten, örnek bir davranışa imza attı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Saime Özten, örnek bir davranışa imza attı. Mehmetçiğin ayağı üşümesin diye ördüğü 200 adet patiği Erenler İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele teslim etti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Saime Özten, Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye örnek bir davranış sergiledi. Özten kış şartlarında Hakkari, Irak, Suriye gibi bölgelerde görev yapan Mehmetçik ve şehit olan asker çocuklarının giymesi için el emeği, göz nuru 200 adet patik ördü. Saime Özten, ördüğü 200 adet patiği Erenler İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele teslim etti.

Günlerce aralıksız bu patikleri ördüm

Vatan için sınırda nöbet tutan, operasyona katılan her bir Mehmetçik için dua ettiğini dile getiren Özten, "Benim yavrum da Jandarma Özel Harekatta görev yapıyor. Mehmetçiklerin hepsi de bizim çocuklarımız. Oğlumu ziyarete gittiğimde gördüm ki o bölgede kış daha zor geçiyor. Ayaklarına giysin, üşümesin çocuklarımız diye günlerce aralıksız bu patikleri ördüm. Güle güle giysinler" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Hisarcık, Jandarma, Erenler, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye 200 adet patik ördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmetçiğin ayakları üşümesin diye 200 adet patik ördü - Son Dakika
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