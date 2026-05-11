Mehmetçik\'ten Şehit Annelerine Anlamlı Ziyaret

Şırnak'ta Mehmetçik, şehit anneleri ile bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Alay Komutanlığı, şehit annelerini Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Alay Komutanı Albay Murat Kızıltan ve beraberindeki güvenlik güçleri, ilçe genelinde şehit ailelerini ziyaret etti. Anlamlı etkinlikte gün boyu onlarca annenin misafiri olan Mehmetçik, güllerle annelerin gününü kutlayıp, yanlarında oldukları mesajını verdi. - ŞIRNAK