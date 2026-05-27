Mekke'de 1,7 Milyon Müslüman Bayram Namazı Kıldı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde hac ibadetini yerine getiren yaklaşık 1,7 milyon Müslüman, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Mescid'i Haram'a akın etti. Milyonlarca Müslüman, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti. Dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, namazın ardından tavaf ibadetlerini sürdürdü.

Suudi Arabistan makamları, bu yıl hac organizasyonu kapsamında güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığını duyurdu. Yetkililer, yüksek sıcaklıklara karşı hacılara su dağıtımı ve sağlık hizmetlerinin artırıldığını belirtti. - MEKKE'İ MÜKERREME