Mekke Helal Forumu\'nda Helal Sektörünün Geleceği Tartışıldı

Mekke Helal Forumu, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majid Al-Qasabi, 120'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forumda, pazardaki demografik ve davranışsal değişimlerin analizi ve helal sektörünün hedefleri masaya yatırıldı. 10'dan fazla tartışma oturumu ve 250 toplantının yapıldığı forumda, değişen ihtiyaçları karşılamak için teknoloji ve inovasyonun nasıl kullanılacağı tartışıldı. Oturumlarda ayrıca veri analizi ve yapay zekanın helal pazarın gerçekliğini ve değişkenlerini anlamak için nasıl kullanılacağı gözden geçirildi. Forum faaliyetleri kapsamında, ikili ve çok taraflı anlaşmalar da imzalandı. - İSTANBUL