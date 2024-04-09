Meksika\'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayalar 33 yıl sonra ilk kez görülebilen güneş tutulmasını izleyebilmek için sahillere, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti.

Yılın ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Meksika, Kanada ve ABD'nin doğu bölgelerinde izlenebilen tam güneş tutulması, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen tam güneş tutulması ülkenin kuzeyindeki Mazatlan, Durango, Torreon, Monclova ve Piedras Negras şehirlerinde net şekilde izlendi. Başkent Mexico City'de yaşayalar ise güneş tutulmasını izleyebilmek için sahil kasalarına akın etti. Kette yaşayan binlerce kişi tutulmayı izlemek için Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin (UNAM) kampüsüne koştu. Saatler öncesinde kampüse akın eden Meksikalılar, tutulma anını teleskop ve özel gözlüklerle izledi. Meksikalı yetkililer, başkentte tutulmanın yerel saatle 12.14'te gerçekleştiğini ve yüzde 75 oranında kararma meydana geldiğini açıkladı.

Meksikalıların yanı sıra ülkede bulunan turistler de tutulmanın görüldüğü kentlere akın ederek tarihi anlara tanıklık etti. Tutulmayı izlemek isteyen turistler nedeniyle otellerde doluluk oranının yüzde 95'i geçtiği öğrenildi.

Meksika'da bir sonraki güneş tutulmasının 2052 yılında görülmesi bekleniyor. - MEXİCO CİTY