Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi

05.06.2022 20:01
Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi

Meksika'da yapılan tako yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı.

Meksika'da yapılan tako yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde Festival del Gordo (Şişman Festivali) düzenlendi. Tako yeme yarışmasının düzenlendiği festivalde 10 kişi 50 adet takoyu en kısa sürede yiyerek birinciliği almak için yarıştı. ABD'nin Teksas eyaletinden gelen bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyip bitirerek yarışmayı kazandı ve 50 bin Meksika pezosu (2 bin 558 dolar) ödülünün sahibi oldu ve kendisine tako şeklinde kupa hediye edildi. Yarışmanın galibi yarışmacı, ödül töreni sırasında "Kendimi iyi hissediyorum, daha fazla yiyebilirim. Bana tatlı getirin" dedi. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Apple'ın üretim ortağı hacklendi: Apple cihazları tehlikede mi? Apple'ın üretim ortağı hacklendi: Apple cihazları tehlikede mi?
Kaynak: İHA

Sonora, Leon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement