 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İnecik Tesisleri'nde çalışan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti. Başkan Palancıoğlu, çalışanlara teşekkür ederek, birlikte daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti
18.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:29
Abone Ol

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; İnecik Tesisleri'nde bulunan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti.

Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek çalışan mesai arkadaşlarına çalışmaları için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu; "Belediyemizin İnecik Tesisleri'nde temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölyede çalışan işçilerimizi ziyaret ederek, bir araya geldik. Bugün sıcak çorba ve simit eşliğinde mesaiye başladık. Biz Melikgazi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Melikgazi'miz için büyük bir emek özveri ile birlikte çalışıyoruz. İlçede vatandaşlarımızın nitelikli hizmet alması için gece gündüz çalışan, önemli görev üstlenen bir ekibimiz var. Yaptıkları iş gerçekten zor ve övgüyü hak ediyor. Her ne kadar onlar vitrinin önünde olmasalar da, belediyemizin emeğini, yükünü çeken ulaşım, temizlik, park ayrıca tüm birimlerdeki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi eksiltmesin. Melikgazi'mize hep birlikte hizmet ediyoruz, inşallah daha da gayretli çalışmalarla Melikgazi'mizi daha ileri taşıyacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Palancıoğlu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement