Melikgazi Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, yaptığı konuşmada belediyenin çalışmalarını anlattı ve vatandaşlardan destek istedi.

10.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Melikgazi'de sektör temsilcileri, esnaflar, gençler ve yaşlılar olmak üzere her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte işçilere yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Palancıoğlu, "Belediyecilik çok dinamik. Sürekli projeler üretiyoruz. 5 yıldır Melikgazi'mizde rekor seviyede çalışmalar yaptık. Her alanda her yaş kesimini düşünerek ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. 15 adet sağlık ocağı yaptık. Sağlık ocağı sözü vermiştik. Çok şükür sözümüzü tuttuk. İlçemizde sağlık ocağı ihtiyacı kalmadı. 18 adet cami yaptık, 8 adet de Kur'an kursu yaptık. 270 park yaparak ilçemize kazandırdık. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da sizlerin desteği ile aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Nitekim sizlerden aldığımız güç ve güvenle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Melikgazi'miz için çalışıyoruz. Biten işlerimiz var, devam eden projelerimiz var ve en önemlisi sizler için daha yapacaklarımız var. Bugüne kadar bizlere desteğinizi, duanızı esirgemediniz. Şehrimiz ilçemiz için çalıştık, gayret ettik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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