Melikgazi Belediye Başkanı Kurban Pazar Yerini İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Kurban Pazar Yerini İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı için hazırlanan kurban pazar yerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başkan Palancıoğlu, vatandaşların nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

13.06.2024 15:39
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı dolayısıyla, Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi arkasında kurulan kurban pazar yerini ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları inceledi.

Vatandaşların nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Palancıoğlu; "Bu sene yine huzur ve sağlık içerisinde Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Mimarsinan Bölgemizde bulunan 100 bin metrekare alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışının ve kesiminin yapılacağı büyük bir alanı hazırlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle büyükbaş hayvanda deneme kesimi de yapılıyor. Cenab-ı Allah ağız tadıyla Kurban Bayramımızı geçirmeyi nasip etsin. Burada vatandaşlarımız ulaşımı kolay merkezi bir noktada kurbanını alıp kesimini yaptırabilecek. Hemen Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasındayız. Buradan kurbanlıklarını alıp yanı başında rezervasyonunu yaptırarak büyükbaşı, aynı zamanda da aşağıdaki kesim yerimizde de küçükbaş hayvanları kesimhanelerde kestirme imkanı bulacaklar. Şimdiden yapacağımız ibadetleri Cenab-ı Allah kabul eylesin, hayırlı olsun diyorum. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte buranın en hijyenik, en güzel şekilde çalışması için uğraşıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah nice Kurban Bayramlarına da hep birlikte ulaşırız" dedi.

Kurban Bayramı için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirten Melikgazi İlçe Tarım Müdürü Oktay Sağnak; "Kurban Bayramı için hazırlıklarımız son aşamada. Kurbanlık hayvanlarımız pazar yerine ulaştı. İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarı Belediye Başkanımızın sayesinde Melikgazi'mizde kurulmuş oldu. Şu anda hayvan satışları hızlı bir şekilde devam etmekte. Bugün deneme kesimimizi de yaptık. İnşallah bayramda da kazasız belasız bir kesim istiyoruz. Allah kabul etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Kurban Pazar Yerini İnceledi - Son Dakika

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