Melikgazi Belediye Başkanı\'ndan Yeni Sağlık Yatırımları Müjdesi

'Önce Sağlık' temasıyla yeni dönem de de sağlık hizmetlerine ağırlık verecek olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde yeni bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyonu yapacaklarının müjdesini verdi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; " Kayseri'mize ve ilçemize her alanda daha güzel hizmetler sunmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Geçtiğimiz dönem Türkiye'de en fazla okul, sağlık ocağı, sosyal tesis yapan belediye olduk. Bunu yeni dönemde de artırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın daha iyi ve etkin hizmet alması ve ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz. İlçemizde hem sağlık merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak hem de konforlu bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeni aile sağlık merkezleri yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize 15 adet sağlık yatırımı kazandırdık. İhtiyaca ve artan nüfusa paralel olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarla ilçedeki sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırdık. Aile sağlığı merkezleri, önleyici sağlık hizmetleri açısından, sağlık sistemimizde önemli bir yere sahip. Mahallelerimize ihtiyaçlara göre yeni sağlık merkezi yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde yapacağımız Asım Balcı Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'muzu toplam 610 metrekare alanda inşa edeceğiz. Zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezimizde 5 hekim ve bir de 112 acil istasyonu da bulunacak. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası-bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ