Melikgazi Belediye Başkanı Öğrencilere Kırtasiye Dağıttı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Öğrencilere Kırtasiye Dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Öğrencilere Kırtasiye Dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Turan İlkokulu ve Ortaokulu, Ağırnas Osman Yücel İlköğretim Okulu ve Osman Yücel İmam-Hatip Ortaokulu, Gürpınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek kırtasiye ürünleri dağıttı.

09.09.2024 15:22  Güncelleme: 15:25
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Turan İlkokulu ve Ortaokulu, Ağırnas Osman Yücel İlköğretim Okulu ve Osman Yücel İmam-Hatip Ortaokulu, Gürpınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek kırtasiye ürünleri dağıttı.

Öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılını kutlayan Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Eğlenceli maskotlarla, çeşitli kırtasiye ürünleri ve ikramlarla öğrencileri mutlu eden Başkan Palancıoğlu, "Yeni eğitim ve öğretim yılını bugün Gürpınar, Turan ve Ağırnas Mahallelerimizde kutluyoruz. Öğrencilerimize okul çantasından kırtasiye malzemesine, pamuk şekerinden mısırına çeşit çeşit hediyelerle geldik. Kırsal mahallerdeki okullarımızın eğitim ve öğretim yılı açılışına konuk olduk. Cenab-ı Allah herkesin evladını hayırlı eylesin. Sağlıklı, sıhhatli, geleceğe hayırlı evlat, hayırlı bir birey olarak yetişmelerini nasip etsin. Çocuklarımızın arasından doktor, avukat, mühendis, ülkemizin geleceğini yönetecek kişiler çıkacak inşallah. Cenab-ı Allah herkesin evladına hayırlı başarılar nasip eylesin. Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun inşallah" dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde çeşitli sürprizlerle kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenci ve öğretmenler Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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