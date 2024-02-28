Melikgazi Belediye Başkanı Pazar Yerinde Esnafları Ziyaret Etti

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Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi pazar yerini gezerek esnaflarla selamlaştı ve hayırlı işler diledi.

Pazar esnafı ve vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Palancıoğlu, "Seçim çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Şehrimizin ve Melikgazi'mizin kalkınmasında esnaflarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Ekonomik anlamda gelişmeye sağladıkları katkının yanı sıra esnaflarımız Melikgazi'mizin gelişiminde etkili bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve bunu yaparken de toplumun tüm dinamiklerini aynı amaç uğrunda buluşturmak için çalışıyoruz. İstişare ve ortak akılla güzel ilçemiz Melikgazi'mizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Esnafımızın güler yüzü kentimizin ve ilçemizin bereketidir. Her zaman olduğu gibi esnafımızla ve halkımızla dayanışmamız sürecek. Pazarcı esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar diyorum" dedi. - KAYSERİ