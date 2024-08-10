Melikgazi Belediyesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları\'nın Temel Atma Törenini Gerçekleştirdi

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Melikgazi Belediyesi; Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 6 blok ve 202 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

2029'a kadar rekor hizmetleri Melikgazi'ye kazandıracaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, temel atma töreninde yeni projelerinin de müjdesini vererek şunları söyledi; "Kentsel dönüşümde Melikgazi bir marka haline geldi. Dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 6 bloktan oluşan 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmamız yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı ve şu anda tamamlandı. İnşallah peyzajı yakın zamanda bitecek ve hak sahipleri evlerine oturmaya başlayacaklar. Yıldırım Beyazıt hakikaten çok farklı bir mahalle haline geldi. Dolayısıyla talepler de her geçen gün artıyor. Şu anda temelini atacağımız kentsel dönüşüm blokları 202 daire ve 6 bloktan oluşuyor. Vatandaşlarımız buradaki memnuniyeti gördükleri için talepte bulundular. Müteahhit kardeşlerimiz temellerini atıyorlar. 6 blok üç müteahhit tarafından yapıldı ancak sanki tek müteahhit tarafından yapılmış gibi el ele verdiler. Birbirleriyle dayanışarak, paslaşarak yaptılar. Aynı şekilde inşallah 6 bloğumuz da yeni müteahhitlerimiz tarafından yapılacak. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah tamamlamayı nasip etsin. Buradaki hak sahiplerine de sağlık ve huzur içerisinde oturmasını nasip etsin."

"Farklı finans metotları geliştiriyoruz"

Vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için farklı finans modelleri geliştirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu; "Farklı finans metotları geliştiriyoruz. Geçtiğimiz ay kentsel dönüşümden elde ettiğimiz daireleri yüzde 25 peşin ve 36 ay eşit taksitli olmak üzere faizsiz bir şekilde sattık. Vatandaşlarımız kira öder gibi dairelerini almış olacaklar. Dolayısıyla burada "kazan kazan modeli" uyguladık. Vatandaşlarımız bankaya gidip kredi çekip, faiz ödeyeceğine belediyemizden taksitle alıyorlar. Onlara da sıfır dairelerine 15 gün içinde oturma imkanı veriyoruz. İnşallah 2029'a kadar da yine rekor hizmetleri Melikgazi'ye kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Melikgazi'de hayata geçirdiği rekor hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu yeni temel atma ve açılış törenlerinin olacağını belirterek; " Gençlik, aile yapısı bizim için önemli. O yüzden Türkiye'de rekor sayıda okul yapıyoruz. 21 okul yaptık, şimdi yenilerini yapmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde yapmış olduğumuz 15 kütüphanenin de sayılarını artıracağız. 15 adet sağlık ocağı yaptık. Bugün iki adet sağlık ocağı için daha yer bakıyoruz. Kur'an Kursu ve cami sayımız 30'u geçti. Türkiye'de en çok park yapan belediyeyiz. 250'den fazla park yaptık. 4 milyon metrekare alandan fazla yeşil alan kazandırdık. Battalgazi Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 20 bloğumuz tamamlanmak üzere. Yakında orada peyzaj çalışmasına başlayacağız. Şimdi Kazım Karabekir 2. etaptayız ve tamamlamak üzereyiz. Temelini atacağımız, ihale yapacağımız bloklar var. Anbar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihalesini yaptık. Orası da yükselmeye başladı. Çorakçılar Mahallemizde 2 blokluk güzel bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Kayseri'nin depremle ilgili olan endişelerine hakimiz. Eski yapı stoğunu yenileyerek Melikgazi'yi çok daha güzel, yaşanabilir, depreme ve afetlere karşı dirençli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Cenab-ı Allah nice güzel hizmetleri birlikte yapmayı nasip etsin. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki günlerde birçok temel atma ve açılış törenlerimizle sizleri yoracağız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Başkan Palancıoğlu'nu tebrik ederek, "Bereketli bir çalışmaya imza atılıyor. Değerli Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Kayserimiz hayırseveriyle, imarlı çalışmalarıyla, şehircilik anlayışıyla, hayatı kolaylaştıran yaklaşımıyla her şeyden önce devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı insanlarıyla bizim olmazsa olmazımız. Diğer ilçelerimizde de çalışmalar yapılıyor; ama Melikgazi'de çalışmalar bir miktar daha hızlı. Bunu gözlemliyoruz, keyif alıyoruz. Allah razı olsun. Ekibinizin de çalışkan ve gayretli olduğunu biliyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ