Melikgazi Belediyesi 300 Yeni Parkla Yeşil Alanları Arttırıyor

Melikgazi Belediyesi; ilçedeki yaşam kalitesini artırmak adına önemli adımlar atarak parkları ve yeşil alanları artırmaya devam ediyor.

Vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların yeni nesil oyun alanlarında oynayıp gelişebilmesini sağlayan Melikgazi Belediyesi, 5,5 yıl içinde 300 parkı hizmete kazandırdı. Vatandaşların parklarda, yeşil alanlarda doğa ile iç içe olabileceği alanlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İnsanlar yeşil alanları ve ailesiyle parklarda vakit geçirmeyi seviyor. Yeşil alan sayımızı artırdığımız ilçemizde yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Yemyeşil bir Melikgazi için çalışmalarımızı arttırarak, devam ettirmeyi planlıyoruz. İlçe sakinlerimizin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği park sayısını ve yeşil alan miktarını önemli ölçüde artırdık. Mevcut yeşil alanlarımızı daha işlevsel ve estetik hale getirdik. Özellikle çocuklar için yeni nesil oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor ekipmanları eklenerek, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal alanlar oluşturduk. Alparslan, İsa Yusuf Alptekin, Sema Yazar Parkımız bunlardan sadece birkaçı. İlçemizdeki parklar vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Çünkü yeşil alanlar şehir yaşamını daha yaşanılabilir kılar, toplumsal yaşam canlandırır. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Memnuniyet oldukça fazla. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. - KAYSERİ