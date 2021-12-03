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Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

03.12.2021 14:19
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü'nü tebrik eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile birlikte daha artmış. 3 Aralık Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık Engelliler farkındalık günü olarak ilan edilmiş. Engelli kardeşlerimizle ilgili özellikle şehirlerdeki ihtiyaçlar yavaş yavaş giderilmeye başlanmış. Özel ve kamu binalarında engellilerin giriş çıkışını kolaylaştıracak mevzuat değişiklikleri yapılmış. Verdiğimiz ruhsatlarda engelli bireylerin rahat ulaşımı sağlayacak şekilde çeşitli yönetmeliğin şartları var, bunlara dikkat ediliyor. Aynı zamanda da şehirlerin altyapısının engelli bireylere göre hazırlanması lazım. Her geçen gün de yeni çalışmalar engelli kardeşlerimize sunuluyor. Melikgazi Belediyesi kapsamında hizmet veren, sportif faaliyet yapan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bu sene engelli kardeşlerimiz futbolda dünya şampiyonu oldular. Birçok alanda özellikle yüzme de ve diğer alanlarda olsun gerçekten yüzümüzü ağarttılar. İnşallah bundan sonra da el ele birlikte Melikgazi Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise, "Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü yönetimimiz hem de futbolcularımız da 2014 yılından bu zamana kadar farkındalık adına bizim kulübümüze yapmış olduğunuz desteklerin farkındayız. Bu bağlamda size teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de eminiz ki hem sportif alanda hem de diğer bütün yaşam alanlarda dezavantajlı gruplara ve engelli kardeşlerimize fazlası ile destek vereceksiniz. Melikgazi Belediyesi'nin adını taşımaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi, Bedensel Engelliler, Mustafa Palancıoğlu, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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