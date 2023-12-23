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Melikgazi Belediyesi, çölyaklı ailelere glütensiz gıda paketi dağıtıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, çölyaklı ailelere glütensiz gıda paketi dağıtıyor

Melikgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde her yıl yaklaşık 250 çölyaklı aileye yılın 4 dönemi glütensiz gıda paketi dağıtıyor. Ayrıca belediyenin MELMEK kursları kapsamında çölyak hastalarına ve yakınlarına glütensiz yemek yapma eğitimi veriliyor.

Melikgazi Belediyesi, çölyaklı ailelere glütensiz gıda paketi dağıtıyor
23.12.2023 - 10:01,
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Sosyal belediyecilik çerçevesinde ilçedeki çölyaklı ailelerin her zaman yanında olan Melikgazi Belediyesi, her yıl yaklaşık 250 aileye yılın 4 dönemi glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

Glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketleri ile destek olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olmaya çalışıyoruz. Teknik işlerimizin yanında sosyal işlerimize de ağırlık veriyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek glütensiz gıda desteğimize her yıl aksatmadan devam ettik. 5 yıl içerisinde 4.924 paket glütensiz gıda desteğinde bulunduk. Çünkü glütensiz gıda temini normal gıdalara göre daha zor ve daha maliyetli. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Çölyaklı olmak, hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıca belediyemizin MELMEK kursları kapsamında çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar yiyecekleri yapabilmeleri için eğitim veriliyor. Kursiyerlerimizden kimisi eşi için, kimisi çocuğu veya kendisi için burada eğitim alıyor. Böylece hayatı kolaylaşıyor. Glütensiz yemek yapmayı öğreniyor. Çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz yaşam biçimini tercih edenleri, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisimizde bulunan Glütensiz Mutfak Kursumuza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, çölyaklı ailelere glütensiz gıda paketi dağıtıyor - Son Dakika


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