Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi\'nde Bakkaloğlu Konağı\'nı Bağ Müzesi Olarak Restore Ediyor

Geçmişin izlerini yaptığı başarılı restorasyon çalışmaları ile geleceğe taşıyan Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek, bağ müzesi olarak işlev kazandıracak.
Konağın atıl durumdaki yapısını aslına uygun olarak restore ederek yeniden işlevsel hale getireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; " Kayseri'nin kadim kültürünü gün yüzüne çıkartacak restorasyon projelerimiz devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Tarihe değer veren bir belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi konaklardan, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüzü kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızın gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması yanında yapılara fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Bu çerçevede Melikgazi Belediyesi Germir Mahallemizde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nı restore ediyoruz. Kayseri'nin bağları meşhurdur. Bağcılığın Anadolu'daki tarihi, toplumların yerleşim tarihi kadar eskidir. Türkülere konu olmuştur. Bakkaloğlu Konağı'nın sadece izi kalmıştı. Restorasyonu bitince burayı Bağ Müzesi olarak hizmete açarak Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz. Bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktaracağız. Dolayısıyla Kayseri'nin bağ kültürünü yansıtmak için böyle güzel bir projeyi hizmete kazandıracağız. Bittikten sonra konağın içerisini konağın çağına uygun olarak döşeyeceğiz" dedi.
Belediye olarak hem kültürü muhafaza ettiklerini, hem de yeni nesillere bu kültürün aktarımını sağladıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, Kayseri'de ilk olacak Bakkaloğlu Bağ Müzesi'nin hayırlı olmasını temenni etti. - KAYSERİ
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