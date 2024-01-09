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Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Akıl Küpü Kütüphanesi açılışını gerçekleştirecek

Melikgazi Belediyesi, gençlerin gözdesi olan Akıl Küpü Kütüphanelerini hizmete kazandırmaya devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallesi'nde tamamlanan Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış töreni 10 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençler için büyük bir ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti ve mahallelerde ihtiyaçlara yönelik projeler ürettiklerini vurguladı. Ayrıca, H. Mehmet Hisar Cami'nin de 11 Ocak Perşembe günü saat 18.30'da hizmete açılacağı bilgisini verdi.

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi\'nde Akıl Küpü Kütüphanesi açılışını gerçekleştirecek
09.01.2024 - 14:57,
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Melikgazi'de birçok mahallede gençlerin gözdesi olan Akıl Küpü Kütüphanelerini hizmete kazandıran Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'nin 10 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da açılış törenini gerçekleştirecek.

Kazım Karabekir'de gençler için büyük bir ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ürettik. Özellikle butik projelerimizle herkes mahallesinde hizmet alsın amacındayız. Akıl Küpü Kütüphanelerimizden yaklaşık 30 binin üzerinde genç faydalanıyor. Kütüphanemizin alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız ve hem de gençlerimiz burayı kullanabilecek. Çok amaçlı kütüphanemiz mahallemize çok yakıştı. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.

11 Ocak Perşembe Günü saat 18.30'da H. Mehmet Hisar Cami'nin de hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"19 Mayıs Mahallesi'nde Melikgazi Belediyemiz ve Hayırsever Mehmet Hisar ile birlikte yapımını tamamladığımız H. Mehmet Hisar Cami'mizi Regaip Kandili'nde ibadete açıyoruz. Dolayısıyla burada ihtiyaç olan ibadethaneyi de hizmete kazandırmış olduk. Tüm hemşehrilerimizi açılışlarımıza bekleriz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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