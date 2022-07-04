Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

04.07.2022 11:51
Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Pazarı ve Kesim Alanında hazırlıkları yerinde inceleyerek, yeni yapılan büyükbaş kesim parkurunu test ettiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Pazarı ve Kesim Alanında hazırlıkları yerinde inceleyerek, yeni yapılan büyükbaş kesim parkurunu test ettiklerini söyledi.

100 bin metrekare alanda nezih, tam donanımlı bir kurban pazar yerini Kayserililerin hizmetine sunduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kurban satış yeri ve kesim alanımızda bu sene çok güzel bir faaliyet içerisindeyiz. 100 dönümlük bir alanda otopark, mescit, tuvalet ve banyosundan, gıda ürünleri satış reyonlarından, büyükbaş kesim yerlerine kadar her şey tamamlandı. İki farklı büyükbaş kesim yerini yaparak tamamladık. Deneme kesimlerini yaptık, sorunsuz çalışıyor. Türkiye'nin en büyük ve teknolojik kesim alanlarından birini Melikgazi'mize kazandırdık. İnşallah sabah bayram namazıyla birlikte kurban kesimleri burada bağışlayacak. Burada kesimler yapılması için vatandaşlarımız sıraya girip numara alarak büyükbaş hayvanını hızlı bir şekilde kesecek. Küçükbaş hayvan kesimi içinde 50 farklı noktada hazırlıklarımızı yaptık orada da kesim yapılacak. Şu anda yaklaşık 180 büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış noktamız kurban satışı yapan esnafımıza verildi. Satışlar devam ediyor. Herkesi bekleriz. Buraya saat başı otobüslerimiz var. Mimarsinan Organize Sanayi'nin hemen arkasında kuruldu. Dolayısıyla burası çok nezih güzel bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine hazır. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir çalışmayı burada tamamladılar. Bu vesileyle yaklaşan Kurban Bayramı'nızı da tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:34:51. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement