Melikgazi'nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı - Son Dakika
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Melikgazi'nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı

30.07.2022 14:10
Melikgazi'nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı

Melikgazi Belediyesi'nde, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait olan 35 adet taşınmazdan 21 tanesi satılarak 14 tanesi pazarlığa kaldı.

Melikgazi Belediyesi'nde, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait olan 35 adet taşınmazdan 21 tanesi satılarak 14 tanesi pazarlığa kaldı.

Yapılan ihale hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede daireler tamamlandıkça ihale ile satışa sunuyoruz. Oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine mahallelerimize sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, " Kazım Karabekir, Battalgazi, Talas Mevlana Mahallesinde geriye kalan dairelerimizin 3 Ağustos Salı günü saat 10.00'da Encümen Salonunda pazarlık usulü ile satışını yapacağız. İhalemizin hayırlara vesile olmasını diler, daireleri ve ofisleri alan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'nin ihalesinde 14 daire pazarlığa kaldı - Son Dakika

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