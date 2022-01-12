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Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı

12.01.2022 11:28
Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı

Melikgazi Belediyesi sıfır atık eğitimi ve farkındalık çalışmaları için ilçe genelindeki anaokullarına 50 adet geri dönüşüm kutusu dağıtarak çocukları bilgilendirdi.

Melikgazi Belediyesi sıfır atık eğitimi ve farkındalık çalışmaları için ilçe genelindeki anaokullarına 50 adet geri dönüşüm kutusu dağıtarak çocukları bilgilendirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak doğayı koruma ve geri dönüşüme katkı sunma görevini layıkıyla yetine getirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Daha yaşanılır bir dünya için geri dönüşüm çok önemli bir süreç. Anaokulları için tasarlanmış olan "Melikcan" sıfır atık kutumuzdan anaokullarımıza 50 adet dağıttık. Bunlar sadece anaokulları için yapılmıştır. Sesli komutlu olan sıfır atık kutumuza, öğrenciler ambalaj attığında sesli komutla teşekkür etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar, sevgili çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi içindir. Çocuklarımız doğayı koruyarak, geri dönüşüme katkı sunarak, atıkları ayrıştırarak herkese örnek olacaklar. Geri dönüşüm ve çevreyi koruma konusunda ailelerini de bilgilendirecekler. Kullandığımız, çöpe attığımız her şeyi tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz. Okullarımızda hedefimiz öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrı toplayarak projenin daha etkili ve verimli olmasını amaçlıyoruz. Okullarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı
Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı
Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı

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Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşüm, Melikgazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden anaokullarında sıfır atık farkındalığı - Son Dakika
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