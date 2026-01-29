Melikgazi Belediyesi\'nin beklenen projesi Atölye Melikgazi yakında açılıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların çeşitli ürünler üreterek ev ekonomisine katkı sağlayabileceği yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Sanat Melikgazi'nin içerisinde yer alan 'Atölye Melikgazi', Melikgazi Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde üretilen el emeği ürünlerin beyin takımı olacak. Atölye Melikgazi'de üretilen numuneler seri üretime geçecek, üretimi yapan kadınlara parça başı ücret verilecek. Ürünlerin tasarımları Sanat Melikgazi'de yapılarak sosyal tesislerde üretim gerçekleştirilecek.

Atölye Melikgazi'nin açılışının yakında yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"Eski Nazmi Toker Okulunu sanat merkezi yapmıştık. Şehrin tam kalbinde, Hunat Mahallesi'nde yer alan Sanat Melikgazi'de faaliyetler başladı. Eğitimlerimiz yakında ilan ediliyor. Kurslarımız hakkında bilgi edinmek, kurslarımıza katılmak için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Tabi burası aynı zamanda da Atölye Melikgazi isminde yeni bir projemizin de beyin takımının olduğu bir yer. Atölye Melikgazi'de ne yapacağız? Farklı mahallelerimizdeki sosyal tesislerde hanımların yaptığı el işi ürünler var. Bu ürünleri rutin olarak mahallelerde üreteceğiz. Hem eğitim vereceğiz hem de maddi destek imkanı sağlayacağız. Sepetinden inci çantasına, seccadesinden ev tekstiline kadar birçok numune hazır durumda. Bu ürünlerin devamı da inşallah gelecek. Dolayısıyla Melikgazi'nin farklı mahallelerindeki sosyal tesislerde artık hanımlar farklı ürünleri üretebilecek, evlerinin bütçesine katkıda bulunabilecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Sanat Melikgazi'nin ve Atölye Melikgazi'nin açılışını hep birlikte yapacağız." - KAYSERİ