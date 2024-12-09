Melikgazi Belediyesi'nden Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kat Karşılığı İhale - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kat Karşılığı İhale

Melikgazi Belediyesi\'nden Kazım Karabekir Mahallesi\'nde Kat Karşılığı İhale

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 32 daire ve 5 dükkan için kat karşılığı ihale düzenliyor. İhale 11 Aralık'ta yapılacak.

09.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
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Melikgazi Belediyesi; Kazım Karabekir Mahallesi'nde 32 adet daire ve 5 adet dükkandan oluşan bir blok için kat karşılığı ihale düzenliyor.

11 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenecek ihaleye vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti; "Önce insan' diyoruz; insana yakışır konutları ve sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Melikgazi'mizde 6 farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla modern, dayanıklı yapıları ilçemize kazandırıyoruz. Binlerce vatandaşımızı ev sahibi yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızda çok büyük bir yol kat ettik. Başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarımız daha ferah, daha modern bir Melikgazi'yi beraberinde getiriyor. Yaşam alanları inşa ediyor; hayatlara dokunuyoruz. Bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallemizde 32 adet daire ve 5 adet dükkandan oluşan kat karşılığı ihale düzenliyoruz. 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da düzenleyeceğimiz ihalemize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. İhale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlarımız https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/kazim-karabekir-mah--1--ada-a-blok-32-daire-5-dukkan-kentsel-donusum-konutu-yapilmasi-isi adresini ziyaret edebilir. Melikgazi'mizi hep birlikte ileri taşıyacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kat Karşılığı İhale - Son Dakika

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