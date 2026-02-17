Melikgazi'de camiler Ramazan için temizleniyor - Son Dakika
Melikgazi'de camiler Ramazan için temizleniyor

17.02.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayında camilerin daha temiz ve huzurlu olması için kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Başkan Palancıoğlu, ibadet alanlarının hijyenik hale getirilerek vatandaşların en güzel şekilde Ramazan'ı karşılamalarını sağlayacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi; vatandaşların Ramazan ayında daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor.

İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı hijyen ve temizlik çalışması yürütüldüğünü hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Ramazan ayı, rahmetin, birlik, beraberlik ve maneviyatın arttığı mübarek bir aydır. Ortak değerlerimize sahip çıkarak ilçemizin her köşesinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ramazan ayına günler kala Melikgazi'mizde ibadethaneler için hazırlıklarımız hız kazandı. Temizlik ekiplerimiz, Ramazan ayı öncesinde hemşehrilerimizin bu kutsal ayı en güzel şekilde karşılaması için ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Camilerimiz köşe bucak temizlenerek Ramazan'a hazır hale getiriliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içi ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yapılarak, halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ile abdesthaneler detaylı şekilde temizleniyor. Böylece ibadethanelerimiz huzurlu, daha ferah ve daha hijyenik oluyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, tertemiz camilerde ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için planlı bir takvim dahilinde yürütülen temizlik çalışmalarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerif'in Melikgazi'mize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

