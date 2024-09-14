Melikgazi Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi\'nden Yangın Güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personeline yangın ve yangından korunma eğitimleri düzenleyerek, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

14.09.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Melikgazi Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önemli bir adım atarak, personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı kapsamında yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi. Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Eğitim Tesisinde düzenlenen eğitim programı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitim programı teorik eğitimle başladı. Bu eğitimlerde, yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Teorik eğitimlerin ardından, personeller bina dışında gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı buldular.

"Hemşehrilerimizin güvenliği önceliğimizdir"

Eğitimlerin önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yangın ve doğal afetler karşısında daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve herhangi bir sıkıntı anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda eğitimler vermek bizim için son derece önemli. Bu eğitimle, personellerimiz herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede ne yapılması gerektiğini öğrenmiş oldu. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edebilmek, hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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